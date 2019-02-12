أزمة السيولة لا تزال قائمة وخروج صرافات الية عن الخدمة

اكد عدد من المواطنين ان أزمة السيولة لا تزال قائمة ، بالرغم من طباعة فئتي 100 و200 جنيه ، واكدوا عجز البنوك عن توفير مستحقات العملاء ،وان هناك تزاحما يوميا وصفوف امام ماكينات السحب الآلي مع توقف العشرات منها وخروجها عن الخدمة. واشاروا الى ان سقف السحب لازالت عند الـ(500) جنيه فقط. وتشهد كل ولايات الخرطوم ، كسلا ، الجزيرة، والبحر الاحمر ، ازمة حادة فى السيولة . وقال عدد من المواطنين بتلك الولايات ان هناك صفوف طويلة فى البنوك، وامام الصرافات ، وقال مزارع من الجزيرة انهم يبيعون جوال الذرة بالكاش 800 جنية، عوضا عن سعرة الحقيقي البالغ 1000 جنيه بسبب ازمة السيولة.

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