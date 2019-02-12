محكمة بحرينية تبدأ محاكمة سوداني بتهمة الإساءة للبشير

شرعت المحكمة الجنائية الصغرى في البحرين حسب صحيفة السوداني أمس “الاثنين” في محاكمة الأمين العام السابق لجمعية “وعد” ابراهيم الشريف بتهمة الإساءة للرئيس البشير، وأنكر شريف التهم الموجهة إليه، وأكد أن الأمر لا يخرج عن إطار رأيه في الأحداث التي يمر بها السودان، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل للسماح لدفاع الشريف بتقديم مرافعته.

وكانت النيابة العامة استدعت شريف للتحقيق معه في 30 ديسمبر 2018 بشأن تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول الانتفاضة السودانية والرئيس عمر البشير، وأسندت له النيابة تهمة الإساءة لرئيس دولة أجنبية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)