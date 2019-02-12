تغادر بعثة مولودية الجزائر ظهر اليوم الى العاصمة السودانية الخرطوم، استعدادا لمواجهة المريخ، يوم السبت المقبل، في إياب ا

وافق الاتحاد الجزائري لكرة القدم، على إعفاء المدافع محمد مرواني، من المشاركة مع المنتخب الأولمبي، في اللقاء الودي ضد نظيره التونسي.

وجاء هذا القرار من أجل السماح للاعب، بالسفر مع فريقه مولودية الجزائر، ظهر اليوم إلى السودان، لمواجهة المريخ في إياب ربع نهائي كأس زايد، للأندية العربية الأبطال، السبت المقبل.

وكان مدرب مولودية الجزائر، عادل عمروش، والمدير الرياضي، كمال قاسي السعيد، قد تطلعا لضم مرواني لرحلة السودان، في ظل الغيابات العديدة التي تشهدها التشكيلة.

وكان المولودية قد تعادل سلبيًا مع المريخ، خلال مباراة الذهاب بالجزائر.