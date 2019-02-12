مزاد على "بديل" لويس سواريز.. وبرشلونة يحسم موقفه

يخطط نادي برشلونة لضم مهاجم مميز في الصيف المقبل، من أجل أن يكون بديلًا مستقبليًا للأوروجواياني لويس سواريز.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أنه رغم التقارير التي ربطت برشلونة بالوصول لاتفاق مع الصربي لوكا جوفيتش، إلا أنَّ البارسا لم يتخذ قراره النهائي بعد.

وأِشارت إلى أن برشلونة يرفض الدخول في مزاد على بديل برشلونة رغم أن جوفيتش موجود بالفعل ضمن قائمة اهتمامات الفريق لتعويض سواريز، لكن بشرط أن يكون سعره أقل من 50 مليون يورو.

وأكدت أن رغم إعجاب بايرن ميونخ بقدرات جوفيتش، لكنه لم يقدم أي عرض لضمه، كما أن العروض التي وصلت للنجم الصربي حتى الآن جاءت من فرق الوسط بالبريميرليج، وبالتالي فإن كبار أوروبا حتى الآن خارج المنافسة.

يدخل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بدون مساعدة نيمار وكافاني.

وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن كيليان مبابي مهاجم سان جيرمان، أحرز 43 هدفًا بقميص الفريق الباريسي في كل البطولات، منها 15 هدفًا من صناعة زميليه في الخط الأمامي إدينسون كافاني ونيمار دا سيلفا.

وأوضحت أن مبابي طوال مسيرته مع الفريق الباريسي، منح زملاءه 28 تمريرة حاسمة، لكنه خصص 19 منها لكافاني ونيمار فقط لكنه سيفتقدهما اليوم في حربه مع الشياطين الحمر.

يستضيف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في الساعة العاشرة مساء اليوم نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويعود دوري أبطال أوروبا بعد فترة "بيات شتوي" لمدة شهرين كاملين بأول مباراتين في جولة الذهاب لدور الستة عشر للمسابقة، حيث يصطدم مانشستر يونايتد بباريس سان جيرمان ويلتقي روما الإيطالي مع بورتو البرتغالي.

وتحسنت نتائج مانشستر يونايتد على المستوى المحلي منذ أقيل المدرب البرتغالي الكبير جوزيه مورينيو من تدريب الفريق ليتولى النرويجي أولي جونار سولسكاير مسؤولية الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

يتركز معظم الاهتمام على استاد "أولد ترافورد" في مانشستر والذي يستضيف المباراة بين مانشستر يونايتد وسان جيرمان حيث تمثل المباراة اختبارًا صعبًا للغاية بالنسبة لأصحاب الأرض الذين حققوا الفوز في عشر من 11 مباراة خاضوها منذ تولي سولسكاير المسؤولية.

وتضاعفت آمال مانشستر يونايتد في الخروج من هذا الاختبار بنتيجة جيدة نظرا لغياب البرازيلي نيمار دا سيلفا وإدينسون كافاني عن صفوف سان جيرمان للإصابة.

ويستعد سولسكاير لإعادة المهاجم ماركوس راشفورد والمدافع فيكتور ليندلوف إلى التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد في مباراة اليوم بعدما منحهما الراحة في مباراة الفريق الماضية والتي فاز فيها على فولهام 3 / صفر في الدوري الإنجليزي.

وحرص سولسكاير على إخراج اللاعبين الفرنسيين أنتوني مارسيال وبول بوجبا مبكرا من الملعب في مباراة فولهام لتوفير جهدهما.