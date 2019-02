كشف السر وراء رفض أيشواريا راي العمل مع براد بيت!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباًا تفيد بأن نجمة بوليوود الشهيرة ايشواريا راي باتشان Aishwarya Rai Bachchan رفضت دورًا مساعدًا في الملحمة التاريخية "تروي" بطولة النجم براد بيت، والذي تم عرضه بشاشات السينما عام 2004.

وفقا لتقارير وسائل الإعلام، ادعت مجلة "كوزموبوليتان" أن ايشواريا رفضت دورا محوريا في فيلم الحرب الملحمية الكبير الذي أخرجه فولفجانج بيترسن. وكان السبب المعلن في رفضها للعرض هو عدم ارتياحها في تصوير مشاهد مشوقة وجريئة مع الممثل الرئيسي في الفيلم، براد بيت، لذلك رحب المنتج بالممثلة الاسترالية روز بيرن للعب الدور.

ملكة جمال العالم السابقة، تعد واحدة من المشاهير الذين تمكنوا بكفاءة من تقديم مشاريع فنية في بوليوود وهوليوود معاً. قدمت الممثلة العديد من أفلام هوليوود مثل "The Mistress of Spices" و"Provoked" و"The Last Legion" و"The Pink Panther 2".

على جبهة العمل، شوهدت آيشواريا آخر مرة على الشاشات العملاقة في فيلم "فاني خان" إلى جانب راجكومار راو، وتمت الإشادة بأدائها بشكل كبير ولكن الفيلم لم يحقق نتائج مرجوة في شباك التذاكر.