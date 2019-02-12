شمال دارفور تتعهد بتذليل العقبات أمام النازحين العائدين

وأكد الوالي اهتمام الدولة بالعودة الطوعية بتذليل كافة العقبات أمام العائدين من أجل تعزيز مسيرة السلام التي انتظمت الولاية، مجددا حرص حكومته على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين والاستمرار في عملية جمع السلاح بالولاية.
وأعرب رئيس المجلس التشريعي لدى مخاطبته الاحتفال عن تقديره للجهود التي بذلتها الحكومة على الصعيدين الولائي والاتحادي لبسط الأمن والاستقرار، والذي قال إنه قد مكن اللاجئين والنازحين من العودة إلى مناطقهم.وأفاد أن العودة الطوعية ما زالت تمثل واحدة من أهم أولويات حكومة الولاية، داعيا إلى أهمية الإيفاء بالمتطلبات والمعينات الضرورية للعائدين، وتطرق إلى الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل توفير المياه للمواطنين عبر برنامج "زيرو عطش".
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