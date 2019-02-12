الرئيس الألماني يطالب بانتخابات نزيهة في فنزويلا

دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، لعقد انتخابات رئاسية نزيهة في فنزويلا.

وعقب وصوله إلى مدينة كارتاخينا الكولومبية مساء الاثنين "بالتوقيت المحلي"، قال شتاينماير: "فنزويلا على حافة الهاوية والإفلاس عقب سنوات من الحكم الاستبدادي وسوء الإدارة".

وذكر شتاينماير أن الشعب يعاني من سوء حاد في الإمدادات، مضيفاً أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لا يسمح بدخول بضائع الإغاثة إلى بلاده.

وأعرب الرئيس الألماني عن قناعته بأنه لن يكون هناك أمل جديد في مستقبل للمواطنين في فنزويلا إلا عندما يتولى السلطة رئيس جديد عبر انتخابات نزيهة "على أساس شرعي وجدير بالثقة".

وأشاد شتاينماير بجهود دولتي كولومبيا والإكوادور، في تقديم المساعدات للاجئين القادمين من فنزويلا، مشيراً إلى أن كولومبيا استقبلت نحو 1.3 مليون لاجئ فنزويلي، بينما استقبلت الإكوادور أكثر من 300 ألف لاجئ، وقال: "هذا عبء هائل، نكن احتراماً للطريقة التي تصرفت بها الدولتان مع هذا الوضع".

تجدر الإشارة إلى أن كولومبيا هي المحطة الأولى لشتاينماير في جولته بأمريكا الجنوبية التي تستغرق 6 أيام وتشمل الإكوادور أيضاً.