السجن لمهندس أدين بسرقة بطاريات من شركة اتصالات شهيرة

الأزهري: خولة حاتم

عاقب قاضي محكمة جنايات الأزهري الابتدائية جنوب الخرطوم “هشام عبد الله الأمين” مهندساً بالسجن عامين والغرامة 8.750 درهم إماراتي أو ما يعادله بالجنيه السوداني والجلد 100 جلدة لإدانته بتهمة سرقة 4 بطاريات من مركز يتبع لشركة اتصالات شهيرة، فيما شطب البلاغ في مواجهة المتهم الثاني لعدم كفاية الأدلة.

وكان المتهم في جلسة سابقة قد أقر بالسرقة، مؤكداً أنه كان ماراً بالقرب من الشركة وحينما وجد المخزن مفتوحا تسلل وسرق البطاريات ثم باعها إلى صاحب ميزان وهو المتهم الثاني الواحدة بقيمة 1000 جنيه.

وأكد الشاكي أن البطاريات وجدت لدى المتهم الثاني تالفة لسوء التخزين، مشيرا إلى أنها تُجلب عبر شركات خاصة من الخارج.

وبحسب الاتهام، فإن الشرطة كانت قد أوقفت المتهم بعد تلقيها بلاغاً من الشركة بتسلل مهندس إلى المركز وسرقة البطاريات.