لا زال الصحافي آدم مهدي رهن الاعتقال بسجن نيالا الكبير،على الرغم من اطلاق سراح الصحفيين الذين جرى إعتقالهم منذ بدء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، إنفاذاً لتوجيهات الرئيس البشير.

وحكمت محكمة في نيالا، بالسجن 3 أشهر، على الصحافي آدم مهدي بموجب قانون الطوارئ. وفى شمال دارفور منعت السلطات زيارة المعتقلين بسجن شالا، وقالت اسرة أماني حامد حسبو رئيسة حزب المؤتمر السوداني بالولاية ، أنها لم تحصل على أي معلومات عن حالة ابنتها المعتقلة بسجن شالا منذ 9 يناير الماضى ومعها كل من محمد الدومة، الربيع علي، ومحمد عبد الماجد، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها الولاية ، ورفض المعتقلين التوقيع على اقرار بعدم الخروج في مظاهرات ضد الحكومة.