109 ملايين دولار عائدات صادرات الصمغ العربي بالسودان

الوساطة السودانية: بدء ترتيبات تكوين آليات إنفاذ سلام أفريقيا الوسطى 16 ساعة منذ قطر تطالب بـتمكين السودان لتجاوز أزمته الإقتصادية وشطبه من “قائمة الإرهاب” 17 ساعة منذ روسيا: علاقاتنا مع الخرطوم تشهد صعوداً في الحوار الإستراتيجي والتعاون العسكري 17 ساعة منذ يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع المركز السوداني للخدمات الصحفية

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