أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الصدى * في بروفة المولودية.. المريخ يكتسح شبابه بسباعية والعقرب يعود للتسجيل * مدرب المريخ: هدفنا من التجربة تجهيز بكري وتيري وأحمد آدم لموقعة المولودية وحققنا المطلوب * إكتمال عمليات تأهيل القلعة الحمراء.. ونقاش مستفيض في اللقاء التشاوري حول النظام الأساسي صحيفة قوون * الهلال يتدرب بملعب زاناكو ويحبط مخطط نكانا * عودة قوية لبوي وشيبوب والضي.. تألق لافت لجمال سالم والكاف يؤكد قيام المباراة بكيتوي * الصحافة الزامبية: امبومبو يعود لبيته ويحذر الشياطين.. والكاردينال يتصل بالبعثة ويطالب اللاعبين بإسعاد الجماهير * مجلي المريخ يرفع معنويات اللاعبين براتب شهرين * الأمل وهلال الأبيض في مباراة “ملغومة” بالخرطوم * وزير التربية والتوجيه يعين لجنة تسيير لهلال كادوقلي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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