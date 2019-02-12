تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الأخبار * إتجاه برلماني لسن تشريع يمنع ملاحقة “الرؤساء” بعد التنحي * تشكيل قوات مشتركة سودانية إثيوبية لحماية الحدود * ربط الخرطوم والقاهرة بـ”600″ كيلو متر من السكك الحديدية صحيفة مصادر * البشير: حرية التعبير مكفولة وتصدينا للمظاهرات (قانوني) * الوطني: لا مجال لتكوين حكومة انتقالية وموعدنا 2020 صحيفة التيار * تنوير بالجيش من رتبة النقيب حتى الملازم * انخفاض معدل التضخم الى 43.45% * الإرصاد تتوقع استمرار أنخفاض درجات الحرارة * الوطني: لا اتجاه لحكومة انتقالية صحيفة السوداني * الرئيس: الشعب السوداني يمارس حقه في حرية التعبير * محكمة بحرينية تبدأ محاكمة سوداني بتهمة الإساءة للبشير صحيفة المجهر * “البشير”: الشعب السوداني يمارس حقه في التعبير وانتخابات 2020 ستشهد مشاركة واسعة * وزارة الصحة: لا وجود لـ(300) جثة بمشرحة الأكاديمي وسعتها لا تتجاوز (26) صحيفة آخر لحظة * الرئاسة: لا مجال لتشكيل حكومة انتقالية والتغيير لا يتم بالتخريب * البشير: الشعب يمارس حقه في حرية التعبير * استجواب ضابط وزوجته متهمين في قضية مخدرات صحيفة الإنتباهة * شعبة الصادر: الحكومة تتستر على شركتين تهربان الذهب * (الشعبي): علي الحاج لم يهرب .. * مواطن يكسب حكماً ضد (الداخلية) وحكومة ولاية صحيفة الدار * وكيل نيابة يدلي بشهادته في قضية مقتل آمنة الشريف * المتهمة: وجدت المرحومة ميتة ولم أخنقها * الصحة تنفي شائعات وجود (300) جثة بمشرحة المستشفى الأكاديمية * فتاة تزوج نفسها بالتلفون والمفاجأة * المحكمة تطلق سراح الصيدلي المتهم بقتل طفل بطلق ناري * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة العربية للأساس واللغة الإنجليزية الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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