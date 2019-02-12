الحكومة السودانية تكشف عن 42 خلية خارجية تدعم مظاهرات السودان

كشف وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، بشارة جمعة ارور، عن رصد السلطات لـ(42) خلية خارجية قال إنها متورطة في التخطيط لإثارة الفوضى في السودان.

وقال ارور حسب صحيفة الأخبار إن تلك الخلايا الخارجية دعمت الاحتجاجات تنفيذاً لأجندة جهات أجنبية هادفة لتمزيق السودان، لافتاً إلى أن هناك اتصالات تجريها الحكومة مع الدول التي تستضيف عناصر تلك الخلايا لاتخاذ إجراءات بشأنهم، وقطع ارور بأن الحكومة لن تسمح بذلك وأنهم واعون لتلك المخططات، مطالباً بضرورة إعادة ترتيب العمل السياسي في البلاد، مشيراً إلى أن الأحزاب التقليدية تجاوزها الزمن.