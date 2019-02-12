قلق أمريكي ازاء قمع المحتجين في السودان بالرصاص الحي
أعربت سفارة الولايات المتحدة الامريكية في السودان، عن قلق متزايد لاستخدام قوات الأمن السودانية، الرصاص الحي والضرب ودخول المساجد والمستشفيات والمدارس والمنازل الخاصة.
ودعت في بيان حكومة السودان، إلى الاعتراف بحقوق الشعب السوداني، في أن يعيشوا حياتهم دون خوف من العنف أو الاضطهاد لمجرد سعيهم للاستمرار في التعبير السلمي عن مظالمهم المشروعة.
وأضاف نلاحظ انه تم اطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، وندعو الحكومة الى الافراج عن قادة المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز.
ورحبت السفارة بالتحقيق الذي تقوم به النيابة العامة في وفاة مدرس ولاية كسلا احمد الخير عوض، وتابعت: "نأمل في إجراء تحقيق شفاف ومستقل يحمل المسئولين للمساءلة سيؤدي إلى تغيير في معاملة الحكومة للمحتجزين".
وقال البيان ان القائم بالاعمال الأمريكي ستيفن كوتيس التقى الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي، لمناقشة الهجوم على مسجد السيد عبد الرحمن المهدي والمصلين الجمعة الماضية، حيث أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع وضرب المصلين، مما أدى إلى إصابات للعديد من المصلين.
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