الجيش السوري يصدر بيانا حول الهجوم الإسرائيلي على القنيطرة

أكدت وزارة الدفاع السورية أن القوات الإسرائيلية نفذت اليوم الاثنين قصفا استهدف عدة مناطق في محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا.

وأوضح مصدر عسكري رسمي في حديث لوكالة "سانا" السورية: "في حوالي الساعة 18:30 قام العدو الإسرائيلي باستهداف تل الضهور في جباتا الخشب، وتل الدرعية وتلة خالد بعدة قذائف، كما قامت طائرة مسيرة إسرائيلية حوالي الساعة 19:50 بإطلاق أربعة صواريخ باتجاه مشفى القنيطرة وإحدى النقاط التابعة لقوات حفظ النظام".

ولفت المصدر إلى أن العملية لم تسفر عن سقوط ضحايا، مشددة على أن "الأضرار اقتصرت على الماديات".

فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق من الجانب الإسرائيلي على هذا الهجوم الذي طال المحافظة السورية المتخامة لحدود إسرائيل.

ونفذت إسرائيل في العامين الماضيين سلسلة واسعة من الغارات الجوية على المواقع العسكرية داخل سوريا قالت إنها موجهة ضد تمركز القوات الإيرانية في البلاد وخاصة جنوبها أو ضد تسليح "حزب الله" اللبناني أو جاءت ردا على تصرفات "عدوانية" من قبل الجيش السوري.

وتأتي ضربات اليوم بالتزامن مع احتفال إيران بالذكرى الـ40 "لانتصار الثورة الإسلامية" التي من ابرز شعاراتها "الموت لأمريكا والموت لإسرائيل".