الاتحاد الإفريقي يدعو إلى مؤتمر حول ليبيا لحل النزاع

دعا الاتحاد الإفريقي مساء الإثنين، إلى تنظيم مؤتمر حول ليبيا في مطلع يوليو المقبل، لحل النزاع الليبي، مطالباً بإجراء انتخابات ليبية في أكتوبر 2019.
وجاء في بيان أصدره الاتحاد الإفريقي في ختام قمة عُقدت يومي الأحد والإثنين، في العاصمة الإثيوبية، أن جمعيته العامة كلفت رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقي ببذل جهود "من أجل الدعوة لمؤتمر دولي في أديس أبابا في يوليو 2019، حول المصالحة في ليبيا، بإشراف الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة".
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