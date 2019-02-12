تركيا.. قريبة شاوش أوغلو تحل بدل أفضل المتقدمين للماجستير

رغم احتلال المرشحة لشغل منصب مدرسة دنيز أران دمير، المرتبة الأولى في عموم تركيا بعد خضوعها لامتحان التدريس بعقد عمل وحصولها على 88.295 نقطة في اختبار الفيزياء، إلا أنها أقصيت بدعوى تواضع نتيجتها، وعوضت بشخصية نافذة أخرى، وفق ما أوردت صحيفة زمان التركية، الإثنين.

وفي سياق متصل، ضمت قائمة الفائزين بالتسجيل في برنامج الماجستير بمعهد العلوم الاجتماعية التابع لجامعة علاء الدين، كيكوبات في مدينة ألانيا شيماء جاووش أوغلو، قريبة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، التي احتلت المرتبة قبل الأخيرة في اختبار المتقدمين لبرنامج الماجستير.

وأثار إعلان التحاق قريبة جاويش أوغلو بفرصة الالتحاق ببرنامج الماجستير، على حساب ناجحين آخرين في الاختبار وبدرجات أعلى مما حصلت عليه أوغلو، موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

ولم تجد جامعة علاء الدين كيكوبات بمدينة ألانيا، للرد على غضب الجمهور، سوى حجب نتائج الاختبار من على موقعها الإلكتروني، في الوقت الذي تعالت فيه الأسئلة عن قيمة العمل والجد، في ظل حرمان المتفوقين من حقوقهم، لصالح موالين من حزب العدالة والتنمية الحاكم، أو موالين لزعيمه رجب طيب أردوغان، للفوز بالوظائف الحكومية والمنح والامتيازات المادية المختلفة.