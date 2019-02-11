نتانياهو محذراً إيران: سيكون آخر احتفال لكم بالثورة إذا هاجمتم إسرائيل

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بأن ذكرى هذا العام لسقوط الشاه في إيران، والاحتفال بالثورة في طهران، سيكون الأخيرة التي تحتفل به إيران إذا هاجمت تل أبيب أو حيفا.

وقال نتانياهو، في كلمة مقتضبة اليوم الإثنين، تعليقاً على تهديد الحرس الثوري الإيراني بـ"محو تل أبيب وحيفا" إذا اعتداء الولايات المتحدة على إيران، "لا أتجاهل التهديدات التي يطلقها النظام الإيراني، لكنني لا أتأثر بها"، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإثنين.

وأضاف نتانياهو، "إذا ارتكب هذا النظام الخطأ الفادح وحاول تدمير تل أبيب أوحيفا فإنه لن ينجح في ذلك، وهذه الذكرى ستكون الأخيرة التي يحتفل بها. عليه أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار".

ويُذكر أن وكالات الأنباء الإيرانية نقلت اليوم الإثنين عن مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون السياسية، يد الله جواني، أن إيران إذا تعرضت إلى هجوم أمريكي، ستمحو تل أبيب وحيفا.