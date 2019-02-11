غوتيرس مبادرات السودان للسلام تستحق الإشادة والتقدير

بحث السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بفندق شيراتون بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا علي هامش أعمال مؤتمر القمة العادية الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقي مع السيد أنطونيو مانويل غوتيرس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ، مبادرات السودان لتحقيق السلام والاستقرار في جمهوريتي جنوب السودان وأفريقيا الوسطي ، واعتبرها الأمين العام للأمم المتحدة من النقاط المضيئة في أفريقيا وأنها مجهودات إستثنائية تستحق الإشادة والتقدير.

وأوضح وزير الخارجية دكتور الديردي محمد أحمد في تصريح صحفي عقب اللقاء أن السيد غوتيرس أكد مساندة ودعم منظمة الأمم المتحدة لهذه المساعي وأن الجهود التي بذلتها المنظمة الدولية أثناء التفاوض خاصة فيما يتعلق بإفريقيا الوسطي ستتواصل حتي يتم تنفيذ هذه الاتفاقية.

وأضاف د.الديردي أن السيد غوتيرس أكد للسيد رئيس الجمهورية أنهم سيبذلون قصاري جهدهم لتأمين الدعم اللازم لتنفيذ إتفاقية السلام في جنوب السودان ، مثمنا بشكل خاص الجهد المشترك للرئيسين البشير وموسيفني لدعم هذه الاتفاقية حتي تدخل مرحلة الفترة الانتقالية في مايو المقبل دون خروقات.

واشار د. الديردي الى أن اللقاء تطرق إلى أهم القضايا الخاصة بالأمن والسلم في المنطقة بصفة عامة.