د.فيصل يشهد برنامج ينابيع البركة بغرب دارفور

شهد دكتور فيصل حسن ابراهيم مساعد رئيس الجمهورية ضمن زيارته لولاية غرب دارفور عصر اليوم برنامج ينابيع البركة الاول الذي تنفذه امانة زكاة غرب دارفور بأكثر من 35 مليون جنيه واكد مساعد الرئيس بدور الزكاة في الاسهام في تقليل نسبة الفقر عبر المشروعات الانتاجية المدرة للدخل مطالبا بالربط بين كل مؤسسات الحماية الاجتماعية عبر وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية وعلي راسها ديوان الزكاة لانها شعيرة الاسلام تطهر بها الانفس والاموال من الشح والبخل ووجه فيصل الاهتمام بأمر التعليم لانه اساس التنمية البشرية الحقيقة

والي ولاية غرب دارفور حسين يسن حمد ثمن جهود الزكاة في تمليك المشروعات وحسن اختيار الاسر المستحقة بكل شفافية ووضوح عبر لجان الزكاة القاعدية موصيا المستفدين من هذه المشروعات بتطويرها حتي يصل المستفيد لمرحلة دفع الزكاة والاسهام في ذيادة الانتاج والانتاجية

من جانبها اوضحت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية مهندسة وداد يعقوب ابراهيم انه يمكن تحقيق مقاصد الشريعة عبر الزكاة واكدت خلال حديثها بالاهتمام بالتعليم للابناء حتي يسهمو مع اسرهم في ذيادة دخل الاسرة مطالبتا تقديم الدعم اللازم لخلاوي القران الكريم بمنهج علمي للطلاب

وفي سياق ذي صلة كشف الامين العام لديوان الزكاة دكتور محمد عبد الرازق مختار ان الديوان سيخرج عدد 45 الف اسرة خلال العام الحالي بتمليكهم مشروعات انتاجية للناشطين اقتصاديا بعد التدريب تحقيقا للشعار الذي رفعه الديوان (التدريب قبل التمليك) مبشرا برفع نسبة المشروعات الانتاجية الي 30% من جملة الجباية الكلية وقال عبد الرازق ان الدعم المركزي الذي قدم لولاية غرب دارفور خلال العام 2018م بلغ اكثر من 18 مليون جنيه واعدا بزيادة الدعم لمبلغ 22،000،000 جنيه توزع وفق اولويات و خارطة التنمية الاقتصادية بالولاية

وحيا مختار قطاع الشباب لانهم نصف الحاضر وكل المستقبل بتوفير مشروعات انتاجية حرفية ومهنية لعدد 1440 مشروع تنداح لكل ولايات السودان المختلفة