مساعد الرئيس: لا اتجاه لحكومة انتقالية والتغيير

نفى مساعد رئيس الجمهورية، فيصل حسن إبراهيم، نائب الرئيس لشؤون الحزب، اتجاه تكوين حكومة انتقالية في الفترة المقبلة، وقال "ليست هناك حكومة انتقالية والتغيير لا يتم بالتظاهرات ورفع الشعارات والتخريب وتنفيذ الأجندة الخارجية".

وتابع في حديثه خلال لقاء جماهيري بـ"فوربرنقا" بولاية غرب دارفور، "الشعب السوداني هو الذي يقرر من يحكمه عبر الانتخابات في 2020"، ودعا القوى السياسية أن تقدم مشروعاً وبرنامجاً سياسياً لكسب المواطنين.

وجدّد فيصل تأكيده على أن السلام يعتبر خياراً أساسياً للحكومة، وطالب حملة السلاح بالانضمام لركبه من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية.

ووجه مساعد الرئيس، حكومة ولاية غرب دارفور، بتوظيف الموارد لصالح خدمات المواطنين في التعليم والصحة والطرق، وتعهد باستكمال الحكومة للمشروعات التنموية بالمنطقة، وقال إن افتتاح فرع بنك النيل بالمحلية كأول فرع مصرفي يعزز النشاط الاقتصادي ويطور حركة المواطنين التجارية.

من جهته أكد وزير مجلس الوزراء، أحمد سعد عمر، حرص الحكومة على استكمال إنفاذ مخرجات الحوار الوطني التي أجمع عليها أهل السودان، ومضى بالقول" تغيبر النظام يأتي بطرق سلمية وديمقراطية".

بدوره قال والي الولاية، حسين يس حمد، إن صناديق الانتخابات هي الفيصل بين الحكومة والقوى السياسية، مؤكداً التزام حكومة الولاية بمخرجات الحوار الوطني، وتعهد بتقنين التجارة الحدودية بين السودان وتشاد في منطقة فوربرنقا التي وصفها بالغنية.