مقتل 4 عسكريين بعد سقوط مروحية في إسطنبول

أعلن والي إسطنبول، علي يرلي قايا، مقتل 4 عسكريين بعد سقوط طائرة مروحية في الولاية، اليوم الإثنين.
وذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية، نقلاً عن مصادر أمنية، أن المروحية سقطت أثناء محاولتها الهبوط اضطرارياً داخل مجمع سكني في منطقة تشكمه كوي.
وكان والي إسطنبول من جهته قد ذكر، أن 4 عسكريين أصيبوا بعد سقوط المروحية وأنهم نُقلوا إلى المستشفى، ولم يعرف بعد سبب سقوط الطائرة.
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