البرلمان العربى يكشف عن إرسال وفود لدول افريقية لبيان خطورة التوغل الإسرائيلى فى إفريقيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتفق البرلمان العربى والدول العربية أعضاء اللجنة الخاصة بمواجهة المخططات الإسرائيلية فى إفريقيا، على أهمية التحرك المشترك وتنفيذ خطة العمل العربية التى أقرها مجلس وزراء الخارجية العرب لمواجهة الاستهداف الإسرائيلى للقضايا العربية والعلاقات العربية اللإفريقية بما فيها الاستهداف للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك فى ختام الاجتماع الرابع للجنة العربية الخاصة بمواجهة المخططات الإسرائيلية فى إفريقيا والذى عقد اليوم برئاسة المملكة العربية السعودية، وشارك فيه رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمي، والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، والسفير المناوب بالجامعة العربية مهند العكلوك، والمستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة .

وقال رئيس البرلمان العربى، فى تصريح له عقب اختتام الاجتماع، إن البرلمان العربى أطلع اللجنة على جهود البرلمان وخطة تحركه التى نفذها على مدى العام الماضى من خلال تشكيل وإرسال عدد من الوفود والمبعوثين الذين ذهبوا إلى عدد من الدول الإفريقية حاملين رسائل من رئيس البرلمان العربى إلى مسئولى ورؤساء برلمانات الدول المؤثرة فى إفريقيا لبيان خطورة التوغل الإسرائيلى فى إفريقيا.

وأضاف السلمى، أنه تم اطلاع اللجنة أيضا على نتائج لقاءات رئيس البرلمان العربي وعدد من رؤساء البرلمانات الإفريقية على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، موكدا أن رسالة البرلمان العربى ونشاطاته ومواقفه كلها محاولات تصب فى صد التغلغل الإسرائيلى فى إفريقيا، خاصة ونحن نلاحظ أن هناك تواصل أكثر ومستمر بين إسرائيل وعدد من الدول الإفريقية حيث تستغل إسرائيل تقديم المعونات الاقتصادية والتقنية والفنية لتحقيق مآربها، مشيرا إلى أن هناك عديد من الدول العربية تقدم مساعدات اقتصادية كبيرة أضعاف ما تقدمه إسرائيل للدول الإفريقية ولذلك تم الاتفاق فى اجتماع اللجنة اليوم على تنسيق المواقف بين دول اللجنة والجامعة العربية والبرلمان العربى من أجل التواصل مع الدول والشعوب الإفريقية التى هى أقرب إلى شعوب العالم العربى.

وأكد السلمى، أهمية خطة العمل المشترك المقرر من الاجتماع الوزارى العربى فيما يتعلق بالعلاقة العربية مع إفريقيا، مثمنا فى هذا الصدد استضافة المملكة العربية السعودية نهاية العام الجارى القمة العربية الإفريقية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكدا أن البرلمان العربى يعول كثيرا على أن تقوم هذه القمة بإعادة العلاقات العربية الإفريقية إلى سابق عهدها فى الوقوف مع القضايا والمصالح العربية وفِى مقدمتها القضية الفلسطينية .

من جانبه قال السفير أبو علي فى تصريح صحفى له عقب اختتام أعمال اللجنة والتى عقدت فى مقر الجامعة اليوم، أن اللجنة عقدت اليوم والمشكلة بموجب القرار رقم 8172 الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 12/9/2017 للتنسيق حول آليات متابعة تنفيذ الخطة العربية لمواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضايا العربية والعلاقات العربية الإفريقية التاريخية بما فيها ذلك الاستهداف للقضية الفلسطينية وبحث سبل التعاون والتنسيق بين اللجنة الوزارية المعنية بذلك والبرلمان العربية فى هذا الإطار.

وأضاف السفير أبوعلي، إن الاجتماع يأتى فى إطار توصيات اللجنة فى إجتماعها الثالث على مستوى المندوبين بتاريخ 28-1-2018 والتى دعت لعقد إجتماع بين اللجنة ورئيس البرلمان العربى فى دورة انعقاد البرلمان العربى الحالية إدراكا لأهمية دور البرلمان ولما يقوم به فى خدمة قضايا الأمة العربية وخاصة القضية الفلسطينية ولحشد الجهود والطاقات العربية لمواجهة المخططات الإسرائيلية فى القارة الإفريقية. مؤكدا أن الاجتماع المشترك على مواصلة التحرك ومتابعة تنفيذ بنود الخطة المقررة وتكثيف التواصل مع الأشقاء الافارقة لتعزيز العلاقات وخدمة المصالح والعلاقات التاريخية التى تجمع العرب بالأفارقة.

اليوم السابع