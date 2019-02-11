الوطني: عضويتنا وصلت الى اكثر من مليون عضو في الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد نائب رئيس المؤتمر الوطني بالخرطوم، كامل مصطفى أن الحزب أكمل بناء شعب الأساس بأحياء الولاية لعدد 1988 شعبة أساس لعضوية تبلغ 1.072.600 عضو (مليون واثنان وسبعون ألف وستمائة)، وأفاد مصطفى لدى مخاطبته ملتقى مدربي البناء الحزبي الوثبة الثانية حسب صحيفة مصادر، أن التدريب والتأهيل يبث في العضوية مزيداً من الثقة في هذه الشعب، وقال يجب أن تكون أنشطة وبرامج الحزب مستمرة طيلة العام، وألا تكون مرتبطة فقط بمواسم البناء والانتخابات، مشيراً للحرب الإلكترونية الشعواء التي تشن على المؤتمر الوطني، وشدد مصطفى على ضرورة التصدي لها وتفعيل العضوية في هذا الاتجاه، ووضع الخطط والبرامج التدريبية التي تساعد على ذلك، موضحاً أن كل ذلك لن يتم إلا بالتدريب والتأهيل المستمر الذي يبث الثقة والطمأنينة في نفوس العضوية، ووجه المدربين بوضع الخطط المثلى لإدارة شعب الأساس بالأحياء خاصة التي تضم الآلاف من عضوية الحزب.

يشار إلى أن الحزب الحاكم بدأ مؤتمراته القاعدية بولاية الخرطوم استعداداً لخوض انتخابات 2020، وبينما تطالب قوى سياسية بتأجيل الانتخابات يرفض المؤتمر الوطني أي مقترح بالخصوص، مشيراً إلى أن الانتخابات استحقاق دستوري واجب النفاذ.