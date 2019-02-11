ختام مؤتمر للصلح بين مجتمعي جونقلي و البحيرات الشرقية

كشف مسؤول حكومي بولاية جونقلي في جنوب السودان عن ختام مؤتمر للسلام بين ولايتي جونقلي و البحيرات الشرقية، يوم السبت، حيث تمت تسوية القضايا الناجمة عن نهب الابقار و حل القضايا الحدودية.
و قال دانيال دينق، محافظ مقاطعة تويج الجنوبية، فى تصريح لراديو تمازج يوم السبت إن مجتمعي جونقلي و شرق البحيرات اتفقا على إنهاء الخلافات بشأن حقوق الصيد ونقاط التفتيش والجرائم التي تنشب نتيجة لذلك.
وأبان أن المؤتمر اقيم بمقاطعة "ضيام ضيام" لمدة دام لمدة ثلاثة.
و من جانبه اكد وزير الحكم المحلي بولاية جونقلي،و الذي ترأس المؤتمر، اتفاق السلاطين و محافظي مقاطعات المناطق المجاورة على العمل سوياً على انهاء الصراعات بالاضافة الى إغلاق جميع نقاط التفتيش غير القانونية على طول نهر النيل و التحكم فى تدفق السلاح عبر حدود المقاطعات.
و يذكر انه قتل رجل أعمال وأصيب آخر عندما قام مسلح بشن هجوم على مركب تجاري يحمل أسماك مجففة على طول نهر النيل بين جونقلي و مدينة فنجاك أواخر شهر يناير من العام الماضي.
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