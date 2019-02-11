ربط الخرطوم والقاهرة بـ”600″ كيلو متر من السكك الحديدية

كشف وزير النقل المصري، هشام عرفات، بأن هناك حوالي 600 كيلو متر من السكك الحديدية ستربط بين السودان وبلاده، مبيناً وجود مكتب استشاري يدرس المشروع، وأنهم يبحثون سبل تعزيز النقل النهري بين البلدين.
وأفاد عرفات، خلال لقاء عبر فضائية “إكسترا نيوز”، يوم الإثنين، إن الرئيسين السوداني والمصري وجها بسرعة ربط البلدين بشبكة سكك حديدية.
وقال إنهم يدرسون تعميق أواصر التعاون مع السودان في مجال النقل.
وأكد عرفات بحسب ما نقلته الشروق – على أن النقل هو عماد الحركة الاقتصادية، ويعد النقل النهري هو الأرخص، فتكلفة نقل الطن عن طريق النقل النهري تمثل ثلث تكلفة نقله على الطريق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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