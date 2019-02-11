المريخ يمزق شباك شبابه بسباعية وينذر المولودية

حقق المريخ فوزاً عريضاً على شبابه بلغ 7 أهداف لهدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة ضيفه مولودية الجزائر مساء السبت، في إياب دور الـ8 لكأس زايد للأندية العربية الأبطال وسجل سباعية المريخ محمد عبدالرحمن هدفين وهدف لكل من رمضان عجب، بكري المدينة، التاج ابراهيم، التش والتاج يعقوب وسجل هدف الشباب اللاعب هاشم النضيف. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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