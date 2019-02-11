"بي إم دبليو" تستدعي نصف مليون سيارة لعيب خطير في الوسائد الهوائية

أعلن متحدث باسم شركة بي إم دبليو الألمانية للسيارات، اليوم الاثنين، استدعاء 480 ألف سيارة في العالم، بينها نحو 95 ألف سيارة في ألمانيا، بسبب عيب خطير في الوسائد الهوائية.
وأوضح المتحدث أن الإجراء يسري على سيارات الفئة الخامسة، وسيارات إكس 5 بعجلات قيادة غير قياسية، أُنتجت بين 2000 و2004.
وأضاف المتحدث أن ركاب هذه السيارات يمكن أن يتعرضوا إلى إصابة خطيرة بقطع من المعدن عند انفتاح هذه الوسائد، التي صنعتها شركة تاكاتا اليابانية المفلسة في الوقت الراهن.
وتابع المتحدث أنه يجب فحص عجلات القيادة في هذه السيارات، وأشار إلى أن فحصاً قصيراً يكفي في أغلب هذه السيارات، فيما سيتطلب الجزء الباقي فحصاً لن تزيد مدته عن ساعة على أقصى تقدير.
وتسبب وسائد تاكاتا، التي تنفتح بقوة زائدة عن الحد وتفجر أجزاء من الغطاء المعدني، يمكنها الانتشار خارج السيارة، قلقاً لقطاع صناعة السيارات منذ سنوات، واضطر القطاع في الولايات المتحدة وحدها إلى استدعاء أكثر من 42 مليون سيارة بسبب هذا العيب.
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