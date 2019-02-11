المركزي للإحصاء: انخفاض التضخم إلى 43.45% في يناير

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، أمس الأحد، إن معدل التضخم في البلاد تباطأ إلى 43.45% على أساس سنوي في يناير، من 72.94% في ديسمبر بقيادة تباطؤ أسعار الغذاء والمشروبات والنقل.
وسجل الجنيه السوداني مزيداً من الانخفاض في السوق السوداء، اليوم الإثنين.
وعرض متعاملون في السوق السوداء العملة المحلية بـ 65 جنيهاً للدولار، مقارنةً مع السعر الرسمي المعلن اليوم الإثنين، والبالغ 47.50 جنيهاً للدولار، انخفاضاً من 63 جنيهاً الأسبوع الماضي.
وقال ستيف هانكي الخبير الاقتصاد بجامعة جونز هوبكينز الذي يتتبع العملات التي تتعرض لضغوط: "هذه دعاية خالصة... قياسي يوم الجمعة كان معدلاً سنوياً عند 85%" في إشارة إلى بيانات التضخم.
ومنذ 19 ديسمبر، يشهد السودان احتجاجات واسعة مناوئة للحكومة بسبب ارتفاع الأسعار، وفرض قيود على السحب النقدي.
وفي أكتوبر(تشرين الأول)، خفض السودان قيمة العملة المحلية بشدة بعدما طلبت الحكومة من البنوك، ومكاتب الصرافة تحديد سعر الصرف على أساس يومي.
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