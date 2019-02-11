اليمن.. وصول رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى عدن

وصلت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن أنطونيا كالفو، عصر اليوم الإثنين، إلى مطار عدن الدولي، وفق ما أورد موقع عدن تايم.

وذكرت مصادر، لعدن تايم، أن كالفو ستلتقي في زيارتها مسؤولين حكوميين من وزارات الخارجية، والمالية، والتربية، والتعليم، وجهات أخرى، للاطلاع على التحديات التي تواجه البلاد اقتصادياً وإنسانياً، وتقديم المساعدات الممكنة.

ويُذكر أن كالفو زارت عدن في الشهر الماضي، مع السفير الفرنسي في اليمن كريستيان تستو، ونائب السفيرة الهولندية جاب فان زيوم، والمستشارة في السفارة الألمانية تانغا روي، وفق بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي.