الصحة: لا وجود لــ “300” جثة بمشرحة “الأكاديمي”

شهاب محمد - الخرطوم - مامون حميدة

الخليج 365:

نفت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، اليوم الإثنين، ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود 300 جثة بمشرحة المستشفى الأكاديمي لأشخاص مجهولي الهوية، وأشارت إلى أن أن سعة المشرحة لا تتجاوز 26 جثة.

وإنتشرت على نطاق واسع بوسائل التواصل الاجتماعي، شائعة بوجود 300 جثة بمشرحة مشفى الأكاديمي، من ضحايا الإحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ ديمسبر الماضي.

وحذرت الوزارة في تعميم صحفي، من مغبة إطلاق الشائعات، بدون التأكد من صحتها، وإتهمت “ضعاف النفوس بإطلاق شائعات تسبب الهلع للأسر والمجتمع”.

وأكد التعميم خلو مشارح الولاية من أي جثث، وأضافت أن المواطن السوداني أصبح على قدر عالٍ من الوعي والمعرفة.

من جهته، قال مدير هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم د.هشام زين العابدين، إن سعة مشرحة مستشفى الأكاديمي لا تتجاوز 26 جثة، نافياً وجود أي أثر لتلك الجثث التي تتحدث عنها وسائط التواصل الاجتماعي.