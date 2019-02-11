أنطونيو غوتيريس يشيد بجهود السودان لإحلال السلام بدولتي جنوب السودان وإفريقيا الوسطى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، يوم الاثنين، بجهود السودان في إحلال السلام بدولتي جنوب السودان وإفريقيا الوسطى. وأجرى غوتيرس مباحثات مع الرئيس عمر البشير على هامش قمة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقال المسؤول الأممي الأرفع، بشأن مبادرات السودان، إنها “نقاط مضيئة في أفريقيا، وتستحق الإشادة والتقدير”. وأعلن طبقاً لإفادات وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد، مساندته ودعمه لجهود السودان. وقادت جهود السودان لتوقيع فرقاء جنوب السودان وإفريقيا الوسطى على اتفاقيات سلام برعاية إفريقية ودولية.

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