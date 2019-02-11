لجنة برلمانية تدعو القوات الأمنية المختلفة للاقتداء بـالدعم السريع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالبت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، القوات الأمنية المختلفة بالإقتداء بقوات الدعم السريع، وفتح قنوات للتواصل المجتمعي مع المواطنين ومعايشة نبض الشارع بغية تغيير الصورة الذهنية المرسومة لدى المواطنين عن القوات النظامية المختلفة.

وتضطلع قوات الدعم السريع التابعة حسب الدستور بمهام تتعلق بتأمين الحدود والمشاركة في جهود الدولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وقال نائب رئيس اللجنة صبري خليفة ، إن القافلة التي نظمتها قوات الدعم السريع الأسبوع الماضي لدار الأطفال فاقدي السند، وجدت الإشادة من فئات المجتمع المختلفة.

ويوجه نشطاء ومعارضون انتقادات حادة للأدوار التي تضطلع بها القوات النظامية ضد الاحتجاجات الشعبية في السودان وقاربت دخول شهرها الثاني.

ودعا بقية القوات النظامية “للقيام بهكذا مبادرات، لخلق روح طيبة بين القوات والمواطنين”. مشيداً بقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي” لتسيير القافلة.

وكان قائد قوات الدعم السريع قد صرح بأنهم ليسوا أعداءً للشارع السوداني، ولا تقع ضمن مهامهم مسؤولية تفريق الاحتجاجات.