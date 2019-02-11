الجيش يدعو إلى أهمية التحلي باليقظة والحذر لتفويت الفرصة على المتربصين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت القوات المسلحة، إنحيازها التام لأمن الوطن وسلامة المواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم، وأكدت التفافها حول قيادتها وحرصها على الالتزام بواجباتها الدستورية وحماية البلاد من الأخطار والمهددات والمحاولات التي تريد جر البلاد إلى منزلق الفوضى.

وعقدت قيادات الجيش، لقاء تنويري للضباط برتبة النقيب والملازم أول والملازم امتدادا للتنويرات السابقة بأكاديمية نميري العسكرية صباح اليوم الإثنين.

وخاطب التنوير كل من وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، ورئيس الأركان المشتركة الفريق أول د. ركن كمال عبد المعروف، بجانب رئيس أركان القوات البرية الفريق الركن عبد الفتاح البرهان.

ودعت القوات المسلحة، إلى أهمية التحلي باليقظة والحذر لتفويت الفرصة على المتربصين.

وقاربت الاحتجاجات في السودان دخول شهرها الثاني، ورغم تغير لهجة الحكومة إزاء التحركات الشبابية لا يزال التجمع المحسوب على المعارضة يرفض أية تسويات ويصر على اسقاط النظام كهدف رئيس لا حياد عنه.