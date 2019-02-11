موقف الأندية.. بقلم امير عوض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مع وصول الدوري الأول لأسبوعه الحادي عشر ما زالت الفرص متاحة أمام أغلب الأندية للصعود لدوري للنخبة، حيث لم تفقد الأمل في الصعود سوي أندية (أهلي الخرطوم، أهلي مروي من المجموعة “أ” و الرابطة كوستي من المجموعة “ب”).

في المجموعة (أ) ضمن الزعيم السوداني المريخ مقعده في النخبة منذ الجولة الثامنة تاركا المقاعد الثلاثة المتبقية تحت وطأة الصراع بين خمسة أندية، علي رأسها الموردة العاصمي العائد حديثا للممتاز و التي تجلس علي مقعد الوصافة ب17 نقطة من 11 مباراة و تبقت لها ثلاث مباريات ضد (حي الوادي نيالا، المريخ و أهلي الخرطوم) و ستكون مباراة الفريق أمام حي الوادي مفصلية و مهمة للغاية في سبيل ترقيته للنخبة إذ ينافس حي الوادي علي نفس المقاعد برصيد 17 نقطة من 12 مباراة في انتظار لقاءاته القادمة ضد (الموردة و المريخ).

هلال الأبيض صاحب المركز الرابع ب15 نقطة من 11 مباراة دخل في عنق الزجاجة و تعقد موقفه بشدة هذا الموسم، و الفريق يملك مباريات متبقية صعبة للغاية ضد (الأمل، المريخ و أهلي مروي) و لعل مباراة الفريق أمام الأمل عطبرة باستاد الخرطوم ستكون مفصلية و حاسمة في صعود الفريق للنخبة خاصة بعد الأحداث التي سبقت المباراة من تأجيل و قرار بلعب المباراة بدون جمهور ثم نقلها للعاصمة بعد قرارات لجنة الأمن في ولاية نهر النيل.

الأمل عطبرة، صاحب المركز السادس ب14 نقطة من 10 مباريات يعلم أن مفتاح التأهل للنخبة يمر عبر تحجيم هلال التبلدي، و الأمل تنتظره لقاءات لا تقل سخونة عن البقية (المريخ، هلال الابيض، أهلي الخرطوم و الخرطوم الوطني) و ما خلا لقاء أهلي الخرطوم فسيجد البرنس هيثم مصطفي و فتيته صدامات نارية من أندية المقدمة الراغبة و الطامحة بشدة في احتلال مقاعد النخبة المؤهلة للبطولات الأفريقية في الموسم القادم بإذن الله.

الخرطوم الوطني صاحب المركز الخامس ب15 نقطة من 11 مباراة في وضع أفضل من الجميع إذ تبقت للفريق ثلاث مباريات ضد (الأمل، أهلي الخرطوم و أهلي مروي) و الفريقين الأخيرين فقدا الأمل تماما في الترقي للنخبة و يحتلان مركزي المؤخرة تواليا، و كل المطلوب من فتية الغاني كواسي أبياه أن يلعبوا بكل قوة و إصرار بعيدا عن الاستهتار لضمان مقعد في النخبة بعيدا عن مفاجأت الممتاز المدوية.

في المجموعة (ب) و بإستثناء الهلال فهنالك ست أندية تملك نفس الفرص في التنازع علي ثلاثة مقاعد مما يعني المزيد من صراعات طحن العظام بين هذه الأندية بداية من مريخ الفاشر الوصيف ب16 نقطة من 11 مباراة و الذي ينتظر لقاءات (اهلي شندي، هلال كادوقلي و الرابطة كوستي)، في الوقت الذي ينتظر فيه الأهلي شندي الذي يملك نفس رصيد النقاط من 10 مباريات مواجهة كل من (ود هاشم سنار، مريخ الفاشر، الشرطة القضارف و هلال كادوقلي) و سيلعب الفريق ثلاث من هذه المباريات علي ملعبه بشندي باستثناء مباراة مريخ الفاشر.

حي العرب بورتسودان و الذي خسر بالأمس الأول أمام هلال كادوقلي فأنعش آمال الأخير في التشبث بفرصة التأهل، يجلس علي المقعد الرابع ب15 نقطة من 11 مباراة و تبقت له مواجهات متباينه أمام (الهلال، الرابطة و الشرطة القضارف) و يحتاج العرباوية للفوز بمبارتين علي الأقل من هذه المباريات تجنبا للحسابات المعقدة و لتكرار انجاز الموسم السابق.

صاحب المركز الخامس، الشرطة القضارف تمتلك 14 نقطة من 11 مباراة و ستجد صعوبة هائلة في الترقي للنخبة قياسا علي مستوي المباريات المتبقية لها أمام (الهلال، أهلي شندي و حي العرب) و فقدان نتيجة أي مباراة لأبناء القضارف تعني الفشل في الصعود للنخبة للموسم الثاني تواليا.

ود هاشم سنار ينطبق عليه نفس ما قيل عن الشرطة إذ يملك الفريق فرصة حسابية صعبة للغاية بعد امتلاكه ل13 نقطة من مبارياته العشر السابقات و يحتاج لمجهود خرافي لضمان مقعد في النخبة بالفوز علي (اهلي شندي، الهلال، هلال كادوقلي و الرابطة).

و أخيرا فسيقاتل أبناء أسود الجبال في هلال كادوقلي بقوة للحفاظ علي حقوقهم بعد أن امتلكوا 11 نقطة من عشر مباريات في انتظار (الرابطة، الهلال، ود هاشم و مريخ الفاشر).

*نبضات متفرقة*

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شدوا الهمة يا صفوة.

*نبضة أخيرة*

إثارة في الجولات الأخيرة.