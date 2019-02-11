أرو يؤكد عرض الإعلام لـ”ثروات السودان” على المستثمرين

أكد وزير الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات، بشارة جمعة أرو، يوم الإثنين، أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام المختلفة في الترويج لما يزخر به السودان من إمكانات وموارد وثروات وعرضها على المستثمرين.

وأعلن الوزير خلال اللقاء مع مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، إبراهيم الدخيري، استعداد وزارته وأجهزة الإعلام المختلفة للاضطلاع بدورها تجاه إنجاح وعكس مؤتمر السودان الدولي لسلامة الغذاء المقرر بالخرطوم خلال 8-10 أبريل المقبل.

ووقف أرو على الترتيبات الجارية لانعقاد المؤتمر وما يحتويه من محاور وفعاليات، والخطة الموضوعة للتغطية الإعلامية للمؤتمر، ووجه بتكوين لجنة إعلامية لإنفاذ الخطة الإعلامية للمؤتمر بالصورة المثلى.

وعبّر بحسب الشروق – عن أمله أن يسهم المؤتمر في تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بسلامة الغذاء بالسودان وعلى المستوى الإقليمي وزيادة الوعي ونشر ثقافة سلامة الغذاء لدى المنتج والمستهلك، ومواكبة التوجه العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويأتي المؤتمر تحت شعار “نحو غذاء آمن ومستدام” بتنظيم مشترك بين الحكومة السودانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والجمعية السودانية لسلامة الغذاء– فرع الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، والبرنامج العربي لسلامة الغذاء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)