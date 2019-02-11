الخرطوم: باج نيوز
أصدر اتحاد كرة القدم السوداني قرارًا اليوم”الأثنين” بإقامة مباراة الأمل عطبرة وهلال الأبيض في بطولة الدوري غدًا”الثلاثاء” رغم لجنة الاستئناف بإلغاء المباراة.
وقال الفاتح باني في تصريح لـ”باج نيوز” إن قرار لجنة الاستئنافات لا يعنيه لأن القرار خاص بالمباراة التي كان محددًا لها ملعب عطبرة وإن مباراة الغد ستلعب في الخرطوم.
من جانبه، رفض الأمل عطبرة قرار لجنة المسابقات بأداء المباراة أمام هلال الأبيض غدًا وأن الفريق لن يحضر لاستاد الخرطوم.
وقال رئيس الأمل عطبرة في تصريح لـ”باج نيوز” إن المؤامرة التي دبرّت بليل ضد نادي الأمل اتضحت بصورة كاملة.
اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع باج نيوز
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. تحديد موعد مباراة الأمل عطبرة وهلال الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.