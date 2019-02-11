رسميًا.. تحديد موعد مباراة الأمل عطبرة وهلال الأبيض

الخرطوم: باج نيوز

أصدر اتحاد كرة القدم السوداني قرارًا اليوم”الأثنين” بإقامة مباراة الأمل عطبرة وهلال الأبيض في بطولة الدوري غدًا”الثلاثاء” رغم لجنة الاستئناف بإلغاء المباراة.

وقال الفاتح باني في تصريح لـ”باج نيوز” إن قرار لجنة الاستئنافات لا يعنيه لأن القرار خاص بالمباراة التي كان محددًا لها ملعب عطبرة وإن مباراة الغد ستلعب في الخرطوم.

من جانبه، رفض الأمل عطبرة قرار لجنة المسابقات بأداء المباراة أمام هلال الأبيض غدًا وأن الفريق لن يحضر لاستاد الخرطوم.

وقال رئيس الأمل عطبرة في تصريح لـ”باج نيوز” إن المؤامرة التي دبرّت بليل ضد نادي الأمل اتضحت بصورة كاملة.

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