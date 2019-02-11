قطر تطالب بـتمكين السودان لتجاوز أزمته الإقتصادية وشطبه من “قائمة الإرهاب”

وكالات (smc)

دعت دولة قطر إلى ضرورة تمكين السودان من ناحية الاستقرار والنماء لتجاوز أزمته الاقتصادية، مؤكدةً جهودها مع الدول العربية والإسلامية لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان.

وقال نائب رئيس مجلس الشورى القطري، محمد بن عبد الله السليطي، خلال جلسة إستماع مشتركة للبرلمان العربي مع رؤساء البرلمانات العربية ، لابد من تمكين السودان لتجاوز أزمته الاقتصادية، كي لا ترى الإدارة الأمريكية مسوغات جديدة لإبقائه على تلك القائمة، قائلا: “من المستحق الدفاع عن الحق ومطالبة الإدارة الأمريكية برفع اسم السودان، حتى يتسنى له التحرر من القيود”.

وأكد السليطى دعم قطر الكامل للسودان، وأردف قائلاً “إن دولة قطر لم تتوان يوما عن دعم السودان”، مشيراً إلى استضافة الدوحة مفاوضات سلام دارفور برعاية أممية، مبيناً أن قطر ظلت شريكا أساسيا لمساعي السلام والتنمية هناك، مشددا على جهود بلاده مع الدول العربية والإسلامية لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان.

وأكد السليطي أن الدوحة ما زالت تسعى لمساعدة السودان لاستيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية لتوفير الأمن والاستقرار في مناطق النزاع.