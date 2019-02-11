قطر تطالب بـ"تمكين السودان" لتجاوز أزمته

دعت قطر إلى تمكين السودان من ناحية الاستقرار والنماء وتجاوز أزمته الاقتصادية، كي لا ترى الإدارة الأمريكية مسوغات جديدة لإبقائه على قائمة الارهاب، حيث من المستحق الدفاع عن الحق ومطالبة واشنطن برفع اسم السودان، حتى يتسنى له التحرر من القيود.

وأكد نائب رئيس مجلس الشورى القطري، محمد بن عبد الله السليطي دعمهما بلاده الكامل للسودان، خلال جلسة استماع مشتركة للبرلمان العربي مع رؤساء البرلمانات العربية لبحث موضوع رفع اسم السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وتابع "دولة قطر لم تتوان يوما عن دعم السودان"، داعيا الإدارة الأمريكية إلى رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشار إلى استضافة الدوحة مفاوضات سلام دارفور برعاية أممية، حيث ظلت قطر شريكا أساسيا لمساعي السلام والتنمية هناك، مشددا على جهود بلاده مع الدول العربية والإسلامية لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان.

وأكد السليطي أن الدوحة ما زالت تسعى لمساعدة السودان لاستيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية لتوفير الأمن والاستقرار في مناطق النزاع.