"فتاة نابالم" تفوز بجائزة دريسد للسلام

تمنح مدينة دريسدن الألمانية فان ثي كيم فوك، المرأة التي عرفت منذ ما يقرب من خمسة عقود باسم "فتاة نابالم" من صورة فوتوغرافية حازت على جائزة بوليتزر أثناء حرب فيتنام، بجائزتها للسلام اليوم الاثنين تكريما لنشاطها في هذا المجال.

وظهرت الفيتنامية عندما كانت في التاسعة من عمرها في الصورة، التي التقطها مصور وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء نيك أوت، وهي تهرع عارية على طريق بعد تعرضها لحروق شديدة على ظهرها خلال هجوم بالنابالم في فيتنام الجنوبية عام 1972.

وتبلغ قيمة جائزة دريسدن للسلام، التي تُمنح سنويا منذ عام 2010 في دار أوبرا "زيمبروبر" الشهيرة في المدينة 10 آلاف يورو، وستذهب قيمة الجائزة لصالح مؤسسة كيم فوك لدعم المدارس ودور الأيتام والمرافق الطبية في أنحاء مختلفة من العالم.

وقالت كيم فوك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في إشارة إلى صورتها الشهيرة: "عندما أكون بمفردي أتجنب الصورة... لكنني أعلم أن هذه الصورة أتاحت لي العمل من أجل السلام، وهذه هي رؤيتي"، وأضافت: "أنا ممتنة للغاية لبقائي على قيد الحياة ولتعلمي مما عايشته من أنه يمكن إيجاد طريق للتعامل بشكل مختلف مع الإصابات والآلام والقسوة"، موضحة أنها قررت ألا تصبح ضحية حرب.