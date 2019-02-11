وزارة الاعلام: مُستعدون لعرض موارد السودان للمستثمرين

اعلن الاعلام والاتصالات وتقانة المعلومات، بشارة جمعة ارور، استعداد وزارته واجهزة الاعلام المختلفة للاضطلاع بدورها تجاه انجاح وعكس مؤتمر السودان الدولى لسلامة الغذاء المقرر ان تستضيفه الخرطوم فى الفترة من 8- 10 ابريل المقبل.

ويأتي المؤتمر تحت شعار (نحو غذاء آمن ومستدام) بتنظيم مشترك بين الحكومة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والجمعية السودانية لسلامة الغذاء – فرع الامارات العربية المتحدة ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) والبرنامج العربي لسلامة الغذاء.

ووقف ارور خلال اللقاء مع مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، على الترتيبات الجارية لانعقاد المؤتمر ومايحتويه من محاور وفعاليات، والخطة الموضوعة للتغطية الاعلامية للمؤتمر.

ووجه بتكوين لجنة اعلامية لإنفاذ الخطة الاعلامية للمؤتمر بالصورة المثلى، واكد اهمية الدور الذى تضطلع به وسائل الاعلام المختلفة فى الترويج لما يزخر به السودان من امكانات وموارد وثروات وعرضها على المستثمرين.

وعبر ارور عن امله ان يسهم المؤتمر فى تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بسلامة الغذاء بالسودان وعلى المستوى الاقليمى وزيادة الوعى ونشر ثقافة سلامة الغذاء لدى المنتج والمستهلك ومواكبة التوجه العالمي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.