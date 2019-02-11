ميانمار تعتقل فرنسيا بسبب طائرة مسيرة

أعلنت الشرطة فى ميانمار وسفارة فرنسا هناك اليوم الاثنين اعتقال فرنسى فى العاصمة نايبيداو، وذلك بعد ما تردد عن إطلاقه طائرة مسيرة قرب البرلمان.

وأكدت الشرطية ثين مين هتوى من منطقة أوتارا ثيرى فى نايبيداو التقارير التى تحدثت عن اعتقال فرنسى بسبب إطلاقه طائرة مسيرة، لكنها أحجمت عن كشف التهم التى أدت لاعتقاله.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة اعتقلت رجلا على جسر يؤدى إلى مجمع البرلمان المترامى الأطراف فى نايبيداو يوم الخميس وأنه متهم باستيراد الطائرة المسيرة بشكل غير قانونى.

ونشر موقع (نيوز ووتش) الإلكترونى الإخبارى صورة رجل يحمل طائرة مسيرة صغيرة صينية الصنع وصورة جواز سفر يحمل بيانات المواطن الفرنسى أرتيور ديسكلو وعمره 27 عاما.

وأكد مسؤول فى السفارة الفرنسية فى يانجون يدعى كياو ناينج علم المسؤولين القنصليين بالاعتقال، لكنه أحجم عن كشف تفاصيل. وردا على سؤال بشأن التهم الموجهة إليه قال "لا نعلم بعد. نجرى اتصالات بسلطات ميانمار".

ويعد الوضع القانونى للطائرات المسيرة فى ميانمار غير واضح. وقال مينت هتوى المدير فى وزارة الفنادق والسياحة إن الطائرات المسيرة غير مذكورة فى قائمة الأشياء المسموح بها والممنوعة المعروضة عند نقاط دخول البلاد، لكن قد يحتاج من يستوردونها إلى تصريح من جهات حكومية أخرى.