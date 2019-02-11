الكشف عن خطة للربط بـ"القطارات" بين الخرطوم والقاهرة

وأضاف خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، على هامش جولة أجراها بأسوان برفقة وزير النقل المصري مصطفى مدبولي، أن زيارته لمصر في هذا التوقيت تأتي بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، لدعم العلاقات بين مصر والسودان.
وأوضح السر أن نظيره المصري وجه بضرورة الإسراع بالدراسات الخاصة بربط الدولتين عبر السكك الحديدية، مؤكداً أنه مشروع واعد وكبير ليس فقط للربط بين الدولتين ولكن لعلاقات متميزة ومصالح مشتركة.وأضاف "متفائلون أن المستقبل أمامنا والفرص كبيرة لعمل مشترك بين البلدين في مجال النقل وتصل للمجالات الأخرى الاقتصادية والسياسية".
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