وکانت الوزیرة ووزیر الدولة أحمد محمد عثمان کرار ووزیرة الدولة بالوزارة منی فاروق ووکیل الوزارة حنان الزبیر والأمین العام لدیوان الزکاة محمد عبالرازق ومفوض مفوضیة الأمان الإجتماعی دکتورة فاطمة فضل ومدیر بنك الأسرة آمال قاسم قد شهدوا توقیع اتفاقية الوزارة مع البنوك والمصارف والتي تقوم بعملیة التوزیع لـ (500) ألف أسرة منها (79) ألف أسرة بولایة الخرطوم وتشمل بنك الإدخار والأسرة والعمال والمزارع وبنك الشمال الإسلامي.
وأعربت وزیرة الضمان والتنمیة الإجتماعیة عن إرتیاحها لتوقیع هذه الإتفاقية التاریخیة والتي تهدف الی التطور مع العصر والتكنولوجیا وتوفر نقاط البیع لکل الفقراء عبر النظام المصرفي وتتیح المزید من الخدمات المصرفیة مثل القرض الحسن والتمویل الأصغر.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء صرف الدعم النقدي المباشر للأسر الفقیرة إلکترونیاً بالثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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