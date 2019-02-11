الرياض تجدد وقفتها مع حكومة البشير

وشدد آل الشيخ في كلمته التي وزعت خلال جلسة الاستماع للبرلمان العربي، الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، على أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تحرص على نصرة أشقائها وأصدقائها، بكافة والوسائل والمقومات.وأفاد بأن المملكة حرصت على ترجمة دعمها واهتمامها بجمهورية السودان الشقيق وشعبه الكريم واقعاً ملموساً، انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتأكيده بأن أمن السودان أمن للمملكة واستقراره استقرار لها، وأن المملكة حرصت على المساهمة في دعم وازدهار السودان، حيث قدمت أكثر من 23 مليار ريال قروضاً لمشاريع تنموية، ثمانية مليارات منها في السنوات الأربع الأخيرة.
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