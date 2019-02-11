قالت البحرين إنها علمت "بتعليق الإجراءات القانونية" ضد لاعب كرة القدم حكيم العريبى الذى حصل على وضع لاجئ وأفرجت عنه تايلاند من السجن اليوم الاثنين بعد أن أسقطت السلطات البحرينية طلب تسليمه لها.
وقالت وزارة الخارجية فى بيان إن الحكم الذى أصدرته محكمة بحرينية ضد العريبى غيابيا بالسجن 10 أعوام ما زال قائما وأكدت مجددا حقها فى "اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضده".
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تؤكد مجددا حقها فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العريبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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