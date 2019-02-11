وزير النقل السوداني: نسعى لتحويل أسوان إلى منطقة لوجيستية وبوابة لإفريقيا

قال وزير النقل السوداني، حاتم السر علي، إن مصر والسودان تربطهما علاقة متميزة في مجال النقل، مشيرًا إلى رغبة البلدين في تحويل أسوان إلى منطقة لوجيستية ومعبر إلى أفريقيا عبر الأراضي السودانية من خلال ربط السكك الحديدية والنقل البري والنهري.

وأضاف في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز» المصرية، اليوم الاثنين، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه خلال اجتماعه أمس معه والدكتور هشام عرفات، وزير النقل المصري، بإسراع وتيرة الدراسات الخاصة بالربط السككي بين الدولتين ليبدأ دخول حيز التنفيذ، مؤكدًا أن الهدف من الربط ليست تعزيز علاقة البلدين ولكنه سيدفع التبادل الاقتصادي بين مصر والسودان وباقي دول أفريقيا.

وأعرب عن تفاؤله باغتنام الفرص الكثيرة المتوفرة عبر إرساء قواعد العمل المشترك بين مصر والسودان، وصولًا إلى التكامل لرفع اقتصاد الدولتين وتعزيز الروابط والمصالح المشتركة.

ورافق الوزير السوداني، الدكتور هشام عرفات، وزير النقل المصري، في جولة تفقدية لميناء السد العالي، اليوم الاثنين، ووقعا بروتوكولًا لنقل البضائع بين مصر والسودان.