المهدي: الثورة عمت المجتمع

الخرطوم: آخر لحظة قال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، إن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد “هي قيمة تراكم صاعد ما أدى لحركة ثورية مجتمعية ألهبت حماسة الشباب وحركت كل قطاعات المجتمع”، وأشار المهدي، في بيان تلقى “باج نيوز” نسخة منه أمس الى وجود فرصة تاريخية لقوى التغيير للإقدام على قيادة تغيير أوسع من أنموذج الربيع العربي. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة

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