مليون دولار من اليابان لدعم السلام بالجنوب

أعلن السفير الياباني بدولة جنوب السودان سجي اوكادا، الإثنين، عن تبرع حكومة بلاده بمبلغ مليون دولار أميركي دعماً لاتفاقية السلام الموقعة بين أطراف النزاع في سبتمبر الماضي، وأشار إلى أن الهدف من الخطوة تسهيل أنشطة الفترة ما قبل الانتقالية.

ووقع على مذكرة التفاهم بشأن أموال دعم السلام السفير الياباني، وعن حكومة جنوب السودان وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو، ومن جانب الإيقاد مبعوث الإيقاد الخاص لدى جوبا إسماعيل وايس، إضافة إلى توت قلواك من جانب لجنة الفترة ما قبل الانتقالية.

وعبر إيليا لومورو عن شكره للحكومة اليابانية لدعم اتفاق سلام جنوب السودان مالياً، مشيراً إلى أن هذه الأموال ستوضع في حساب تنفيذ اتفاق السلام.

وأكد السفير الياباني سجي اوكادا، استمرار بلاده في دعم جنوب السودان في جميع المجالات من أجل العملية السلمية، بجانب دعم الإيقاد.

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