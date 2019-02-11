استشهاد فلسطينيين في نفق استهدفه الجيش المصري بقنابل الغاز السام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت مصادر أمنية، إن فلسطينيين توفيا خنقا داخل نفق على الحدود الجنوبية لقطاع غزة، استهدفه الجيش المصري بقنابل الغاز السام

وذكر الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، في تصريح وصل “عربي21″، نسخة عنه، أن أطقم الدفاع المدني تمكنت من استخراج جثماني شهيدين أحدهما ضابط في أمن غزة، من داخل نفق بعد جهود كبيرة استمرت لساعادت عدة

وأوضح: “أن الضابط الرائد عبد الحميد عطا الله العكر (29 عاما)، استشهد خلال مهمة أمنية لتفقد نفق حدودي جنوب قطاع غزة”.

“واستشهد المواطن صبحي صقر أبو قرشين (28 عاماً) اختناقا نتيجة استنشاق غازات سامة أثناء عمليات الإنقاذ”.

وأشار إلى أنه تم إنقاذ عنصري أمن آخرين، في الحادث وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. عربي21

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